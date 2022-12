VIDEO | L’appello di Guccini gattaro: “I gatti unici animali della mia vita, prendetevene cura”

BOLOGNA – Lui di gatti ne ha adottati tre, che ora vivono con lui nella sua casa di Pavana, sull’Appennino tosco emiliano. E ora lancia un appello video per chiedere a tutti di amare questi “animali meravigliosi” e aiutare in particolare il gattile di Marzabotto, in provincia di Bologna, in forte difficoltà a causa dei costi esorbitanti delle bollette.

È un Francesco Guccini inedito quello che si vede in questo video, che mette a nudo la sua vena ‘gattara’ appunto, e rivela questo grande amore per i gatti che lo ha accompagnato per tutta la vita. Intervistato nella sua casa, il cantautore racconta dei tanti gatti che ha avuto (a cui ha dato nomi ricorrenti), mostra i gatti di cui si occupa ora (che girano per casa e anche addosso a lui), e infine chiede a tutti quelli che ascolteranno questo messaggio di prendersi cura dei gatti o di cominciare a farlo, se non lo hanno mai fatto. E di aiutare l’associazione “Un animale per amico” che gestisce il gattile-canile di Marzabotto, che accoglie gli amici a quattro zampe di tutto l’Appennino bolognese, che ha lanciato una campagna affidi per affrontare le difficoltà economiche del momento.

“I GATTI GLI UNICI ANIMALI DELLA MIA VITA”

“I gatti sono sempre stati gli unici animali della mia vita, per il resto ho avuto qualche pappagallino- dice Guccini- i miei nonni avevano un mulino e per i topi tenevano un gatto che mi ricorderò sempre. Si chiamava Medica e si sono state molte ‘mediche’ nella mia vita, poi c’è stato un gatto rosso col petto bianco, Jock. E adesso c’è Jock settimo, sempre rosso con il petto bianco”. Poi Guccini racconta dei suoi gatti trovatelli

“Sono animali fantastici, bellissimi, adesso ho tre gatti, due gatte e un gatto, due gatte trovatelle”. Una di queste, racconta, piuttosto anziana e malandata, “vive di fianco a me sul bracciolo della poltrona, mi appoggia le zampe sul braccio, la testa sulla mano e si addormenta”.

“BUONI GATTI A TUTTI”

Infine, l’appello per il gattile-canile di Marzabotto: “A me non piace la parola gattile, diciamo che c’è questo ospitale per gatti che è una cosa molto bella, c’è questa associazione che si prende cura di gatti randagi, di queste meravigliose bestiole. È un’opera meritoria che fanno, non ho molto fiducia nelle mie parole ma spero che questo appello che faccio a chiunque ami i gatti- e se non li ama impari da amarli- faccia qualche cosa per questo ospizio di gatti. Grazie a chi si prende cura dei gatti e a chi lo farà. Ciao, buoni gatti a tutti”.

Con le sue parole il cantautore emiliano ha voluto sostenere la campagna affidi portata avanti dall’Associazione in un difficile momento storico legato al caro bollette. Il canile e gattile di Marzabotto si trova in via Matteotti, 10 ed è aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 (nel pomeriggio solo sabato, domenica e lunedì dalle 15 alle 16.30). Per chi desiderasse ‘adottare’ un gatto può farlo facendo una donazione al seguente IBAN: IT1650S0707236890000000441530.

