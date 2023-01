Rita Dalla Chiesa: “Una carta cultura anche per gli anziani”. E l’idea piace a Sangiuliano

ROMA – “Vorrei una carta anche per gli anziani, così come per i giovani c’è la 18App“. È la proposta che Rita Dalla Chiesa, deputata di Forza Italia, porta all’attenzione del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante l’audizione del titolare del Collegio romano alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato.

“Gli anziani – sottolinea l’ex conduttrice di ‘Forum’ – sono fuori dalla vita sociale e hanno bisogno di socializzare, vogliono andare ai concerti, al cinema e a teatro, vogliono stare insieme. Per questo sto lavorando alla stesura di disegno di legge per il contrasto alla povertà culturale e per la partecipazione alla cultura degli over 65, la depositerò nelle prossime ore”.

La replica di Sangiuliano arriva a stretto giro di posta: “Intendo lavorare con l’Anci e i Comuni affinché si possa realizzare un sistema di card per anziani. Faccio un esempio: chi ha più di 65 anni paga venti euro all’anno e gira tutti i musei che vuole“, propone il titolare del Mic in audizione alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato.

