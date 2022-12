Meloni: “Stop al bonus cultura per i figli dei milionari”

ROMA – “Il ministro Sangiuliano sta lavorando a una carta cultura per favorire i contenuti culturali dei giovani per dare loro ulteriori possibilità. Però sicuramente 18app è una misura che va rivista. Intanto perchè questi 500 euro vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito, non c’è ragione per cui debbano averli i figli di un milionario, dei parlamentari o mia figlia quando li compirà. Mentre la stessa misura concentrata sui redditi più bassi possa essere molto più impattante“. Lo dice Giorgia Meloni durante la consueta rubrica su Facebook ‘L’Agenda di Giorgia‘.

