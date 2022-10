ROMA – È morta Angela Lansbury. La ‘signora in giallo’ aveva 96 anni, il 16 ottobre ne avrebbe compiuti 97. A dare l’annuncio la famiglia dell’attrice: “I figli sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno nella sua casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”.

Classe 1925, nata a Londra Angela Lansbury è stata attrice, doppiatrice e scrittrice. Nel 2014 ha vinto un premio Oscar alla Carriera. Nel corso della sua carriera anche cinque Tony Award e sei Golden Globe. Famosa in tutto il mondo, qui in Italia è diventata un’icona grazie al ruolo della scrittrice e detective Jessica Fletcher nella serie ‘La signora in giallo’, ambientata nella memorabile Cabot Cove e andata in onda dal 1984 al 2003.

