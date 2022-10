Aboubakar: “Emozionato, la nostra priorità è il lavoro”

ROMA – “Sono molto emozionato. Questo Paese deve rimettersi in piedi cercando di far sorridere chi il sorriso lo ha perso o non lo ha mai avuto. La nostra priorità sarà tutelare il lavoro, partite iva, pmi e operai. Ma soprattutto far sì che questo non sia un Paese dove invece che portare a casa un salario si continua a morire”. Così il neo deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana, Soumahoro Aboubakar entrando alla Camera per la registrazione.

