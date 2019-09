L’asilo nido? A San Lazzaro (Bologna) ora sono gratis. Prima volta in Italia

Già previsto anche il possibile aumento della domanda: il Comune sta infatti trattando l’acquisto di un edificio per realizzare un nuovo asilo. Conti però non si vuole fermare qui. Allo studio ha infatti anche la realizzazione, nell’arco dei prossimi due o tre anni, del primo nido condominiale. L’idea è legata a un altro progetto di welfare, quello degli alloggi cittadini. Il Comune di San Lazzaro sta infatti portando a termine la realizzazione di una serie di appartamenti, di proprietà pubblica ma non in edilizia popolare, da assegnare ad alcune fasce di popolazione ben definita, ad esempio giovani coppie, “con affitti che non supereranno i 250 euro al mese– spiega Conti- stiamo stilando il regolamento, i primi 10 alloggi dovrebbero essere consegnati entro fine anno”.

Al progetto sono interessati a partecipare anche alcuni soggetti privati, in convenzione col Comune e l’idea, afferma il sindaco, sarebbe realizzare all’interno di questi edifici, nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, anche il nido condominiale. “Nel giro di un paio d’anni ci arriviamo”, assicura Conti. Tornando alle rette, Bonaccini parla di una “decisione clamorosa, da applaudire”, e sottolinea come San Lazzaro sia apripista rispetto anche alla proposta del premier Giuseppe Conte di azzerare le rette dei nidi a livello nazionale.

“Fa piacere- sottolinea Bonaccini- perché non abbiamo mai inteso quel servizio come un parcheggio per i bambini, ma come prima agenzia educativa. Io sono tra quelli che pensa che anche i servizi 0-3 anni dovrebbero diventare scuola dell’obbligo”. Quella di San Lazzaro è dunque “una scelta di grande coraggio- insiste il presidente- ci auguriamo che se il Governo assume la decisione che il premier ha indicato, quindi non ho dubbi che la manterrà, darà una risposta importante a sostegno delle famiglie”. Oltre ai costi delle rette, però, “c’è anche un tema di estendere la disponibilità dei posti- sottolinea Bonaccini- buona parte del Paese non ha i numeri che ha l’Emilia-Romagna. Un piano nazionale sui nidi sarebbe utile anche per realizzare nuovi posti”.