“La sinistra imbarca l’ivoriano”. Fratoianni polemizza per il titolo di ‘Libero’ su Soumahoro

elezioni

03/08/2022

L’alleanza Pd-Azione non convince Verdi e Sinistra Italiana. Letta: “Vediamoci”

Bonelli: "Chiediamo un incontro per verificare se esistono ancora le condizioni per un'intesa elettorale che ci coinvolga". Fratoianni: "La nostra proposta politica non è negoziabile"