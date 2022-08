Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi candidati con Bonelli e Fratoianni

ROMA – “È vero, abbiamo trattato con il Pd per avere collegi sicuri, ma non per noi. A entrare in Parlamento saranno Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi“. Lo annunciano Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi-Sinistra nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Bonelli è emozionato e con la voce rotta: “Siamo orgogliosi di queste candidature, Abu Soumahoro è un sindacalista che lotta sul campo e difende gli invisibili“. Fratoianni parla di Ilaria Cucchi come di “una donna straordinaria, ho trattato per lei”. Soumahoro e Cucchi saranno capilista e anche candidati nei collegi uninominali.

BONELLI: “SALVINI COME CETTO LAQUALUNQUE”

Nel corso della conferenza stampa, il co-portavoce di Verdi/Europa Verde Angelo Bonelli ha anche parlato di nucleare, una delle proposte di Matteo Salvini per rispondere alla crisi energetica: “Le proposte della destra estrema, perché così la definiamo, sono una sfida contro l’umanità che chiede con forza politiche sul clima. Salvini che annuncia centrali nucleari in sette anni è ‘Cetto Laqualunque’, non ha capito nulla“.

