Dzeko-Roma, è addio: il bosniaco vola a Milano per firmare con l’Inter

ROMA – Edin Dzeko è atterrato a Milano, pronto per iniziare la nuova avventura all’Inter. L’attaccante bosniaco, ormai ex Roma, insieme alla moglie Amra e all’agente Alessandro

Lucci, è arrivato allo scalo di Linate, voli privati, e si è diretto verso la clinica per effettuare le visite mediche e poi all’idoneità sportiva al Coni. A seguire la firma sul contratto coi nerazzurri, dove il 35enne vestirà la 9 lasciata da Romelu Lukaku, prossimo al passaggio al Chelsea per circa 115 milioni di euro.

