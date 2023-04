Gli Abba piangono Lasse Wellander, morto lo storico chitarrista

Foto dal profilo Facebook degli Abba

ROMA – La musica degli Abba suona ancora più forte oggi, per dire addio a Lasse Wellander. È morto all’età di 70 anni lo storico chitarista del gruppo. Il musicista lottava contro un cancro. Si è spento nella mattina del Venerdì Santo, circondato dalla sua famiglia.

E sui social gli Abba commentano con un post social. “Lasse- scrivono su un foglio bianco- era un caro amico, un ragazzo divertente e un chitarrista superbo. L’importanza del suo input creativo in studio, così come il suo lavoro sul palco, è stata immensa. Piangiamo la sua tragica e prematura morte e ricordiamo le sue parole gentili, il suo sense of humour, la sua faccia sorridente e lo splendore musicale di un uomo che ha giocato un ruolo importante nella storia degli Abba. Ci mancherai tantissimo e non sarai dimenticato”.

Lasse è stato chitarrista fisso degli Abba negli Anni 70 e 80, ha poi suonato anche nell’album reunion del 2021 “Voyage”. Dopo la band aveva pubblicato anche qualche album da solista.