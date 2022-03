ROMA – “Il presidente Putin non vuole la pace. Per cercare la pace la si deve volere, ma oggi non la si vuole. Il piano sembra essere un altro. Mentre dico questo, mi auguro che personalmente si arrivi a qualche spiraglio”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del consiglio Ue informale.

“Noi faremo di tutto per arrivare alla pace e a un accordo” tra Russia e Ucraina “che però salvi la dignità dell’Ucraina“.