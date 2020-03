Tg Cinema, edizione dell’11 marzo 2020

PREMI DAVID, SOSPESA CERIMONIA PREVISTA PER IL 3 APRILE

A seguito delle recenti disposizioni governative per contenere la diffusione del Coronavirus, l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello ha annunciato che sarà sospesa la cerimonia di assegnazione delle statuette prevista per il 3 aprile. In accordo con Rai Uno, è stata presa la decisione di rinviare l’evento al giorno venerdì 8 maggio.

STREAMING GRATIS SU AMAZON PRIME VIDEO, INFINITY E TIMVISION

Le piattaforme Amazon Prime Video, Infinity e TimVision hanno messo a disposizione gratuitamente, da uno a due mesi, il loro catalogo streaming ricchissimo di film, serie e documentari. Un’operazione che ha lo scopo di sensibilizzare le persone a rimanere a casa per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus. È possibile attivare il servizio gratuito attraverso le pagine delle piattaforme di streaming interessate.

‘ETERNALS’, MAMME BOICOTTANO IL BACIO OMOSESSUALE NEL FILM

Il movimento conservatore ‘One Millions Mom’ si è schierato contro il film Marvel ‘Eternals’. L’associazione ha pubblicato sul proprio portale una petizione per boicottare un bacio omosessuale che è presente tra le scene della pellicola diretta da Chloe Zhao con protagonisti Angelina Jolie, Richard Madden e Salma Hayek. La raccolta firme ha lo scopo di avvisare i genitori in modo da non essere colti di sorpresa dalla scena in questione. “La Marvel ha deciso di essere politicamente corretta invece di fornire una programmazione adatta alle famiglie”, si legge sul sito di 1MM.

‘JUNGLE CRUISE’, DAL 12 AGOSTO AL CINEMA

Adrenalina, azione, avventura e un albero magico da trovare. Questi sono gli ingredienti di ‘Jungle Cruise’, diretto da Jaume Collet-Serra. Nel film – ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California – Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, il carismatico capitano di un battello fluviale, Emily Blunt, invece, sarà la dottoressa Lily Houghton, una esploratrice alle prese con una missione di ricerca. Il film Disney arriverà sul grande schermo il 12 agosto.