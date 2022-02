Doc 2, svelato cosa significa cane blu: commozione sui social

ROMA – Cosa significa cane blu? Da settimane i fan della serie ‘Doc – nelle tue mani‘ si ponevano questa domanda, facendo ipotesi tra le più disparate. La formula, ripetuta dai protagonisti del medical drama, con Luca Argentero, nei momenti di difficoltà, è tornata in maniera ricorrente durante tutti gli episodi della seconda stagione, alimentando la curiosità degli spettatori.

Altro mistero, che si attendeva con ansia venisse svelato, era quello sulla morte di Lorenzo Lazzarini, mostrata attraverso dei flashback nel primo episodio della seconda stagione, che ha lasciato i fan scioccati e con tanti punti interrogativi.

Tutte le risposte sono arrivate ieri sera, durante il secondo episodio della puntata evento in omaggio ai medici impegnati in prima linea contro il Covid e ai loro sforzi profusi nei momenti più duri della prima ondata.

DOC 2, RIASSUNTO PUNTATA DEL 10 GENNAIO

Protagonista del primo episodio è stato il neuropsichiatra Enrico Sandri, personaggio molto amato dal pubblico, ma al quale finora nella serie era stato riservato uno spazio marginale.

Gli specialisti del Policlinico Ambrosiano sono alle prese con il caso di Silvia, una ex specializzanda di Andrea, che si scoprirà essere la ex di Enrico, con la quale intratteneva una relazione segreta essendo la donna sposata. Nell’episodio emerge tutta la sofferenza patita dal neuropsichiatra per la fine della loro relazione. L’incontro riapre vecchie ferite e mette in crisi momentaneamente il rapporto con Teresa, che nel frattempo ha chiesto ad Enrico di andare a convivere. Dopo un confronto con Silvia, da cui emergerà la verità sulla loro separazione e sulla decisione della donna di restare con il marito, il medico si sentirà pronto ad impegnarsi con la sua collega e accetterà la proposta di trasferirsi da lei.

Intanto Giulia rivive i momenti della perdita del bambino che aspettava da Lorenzo e Damiano la consola, sostenendola: il rapporto tra i due si fa sempre più stretto e scatta il primo bacio.

Carolina esce allo scoperto e parla della sua relazione con il chirurgo Edoardo Valenti al padre e a Riccardo. Quest’ultimo la mette a conoscenza del fatto che il suo partner fa uso di cocaina, lasciandola interdetta. La ragazza chiede quindi chiarimenti a Valenti che conferma il rumor sul suo conto, rivendicandola come scelta consapevole e non come necessaria a causa dello stress derivante dal suo lavoro. Carolina resterà sorpresa ma non interromperà la relazione.

DOC 2, COSA SIGNIFICA CANE BLU

Nel secondo episodio andato in onda ieri sera tutti i nodi vengono al pettine. Grazie a un lungo fashback torniamo nel marzo 2020, con i protagonisti della serie con indosso tuta, maschera e visiera, in piena emergenza Covid. Giulia è guarita dal Covid e torna in reparto. Ora in pericolo di vita è Lorenzo, il paziente zero che ha portato il virus in reparto. Il medico viene ricoverato e intubato e successivamente spostato a fianco a una signora, che necessita anche lei di ossigeno per respirare. Le bombole però non arrivano e la situazione si fa sempre più dura. Si segue la linea di ‘Doc’ dell”un po’ per uno’, fornendo ossigeno a chi ne necessita nel momento di maggiore criticità.

Tra i ricoverati c’è anche un uomo che trova conforto da suo figlio tramite una videochiamata. Il bambino gli mostra il suo pupazzo, il cane blu che gli è stato vicino quando è stato operato all’appendicite e che ora veglierà sul padre, facendo sì che vada tutto bene e torni presto a casa.

E allora Riccardo vola dal piccolo, nonostante sia provato da 24 ore di lavoro, e prende il portafortuna per potarlo in corsia, dove è il protagonista di uno struggente discorso rivolto ai suoi colleghi. “Ci sono momenti più difficili di altri, in cui dobbiamo esagerare. Dobbiamo raccogliere ogni briciolo di risorsa che abbiamo, da quelle più consumate come me a quelle un po’ magiche”, le sue parole.

“Siamo rimasti solo noi a proteggerli, noi siamo il loro cane blu”, rincara Doc, commovendo il pubblico a casa che ha inondato con un mare (‘blu cane’) di cinguettii Twitter.

Ma non è finita, di lì a poco la paziente al fianco di Lorenzo ha una crisi respiratoria e il medico intima a Carolina di darle il suo ossigeno. La ragazza non vuole, ma alla fine segue l’indicazione del collega e corre via in soccorso di altri pazienti. Quando torna dopo ore con una bombola, finalmente arrivata, per fornirgli l’ossigeno lo trova senza vita.

Dopo poco arriva Doc, che si assume la responsabilità dell’accaduto fingendo di aver trovato lui Lorenzo morto. Segue lo sconcerto e il dolore di tutti i medici in reparto: struggente l’arrivo di Giulia, che in quel momento non era in ospedale, perché, stremata da turni senza fine, era andata finalmente a casa riposare. Una scena che ha spezzato il cuore dei fan.

Quindi il colpo di scena finale con il ritorno al presente. Damiano è nella camera da letto di Giulia, dopo, si presume, una notte passata insieme, e nel cassetto trova il certificato di Lorenzo, la prova che lui era il paziente zero. Gli fa una foto e lo rimette al suo posto, facendo finta di nulla. Manterrà il segreto della squadra di Doc?

