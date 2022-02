Doc 2, nella prossima puntata il significato di ‘Cane blu’ e ‘Jerusalema’: le anticipazioni

ROMA – Dopo la pausa per Sanremo, il 10 febbraio torna l’appuntamento del giovedì su Rai1 con il medico Andrea Fanti e la sua squadra. Una puntata speciale quella che andrà in onda questa settimana: il secondo episodio di ‘Doc – nelle tue mani’ sarà infatti ambientato interamente durante le prime fasi della pandemia, e si scoprirà finalmente cosa è successo in quei giorni terribili: qual è il segreto che Doc e i suoi colleghi nascondono.

Ci sarà anche una scena in cui i medici balleranno in corsia ‘Jerusalema’, come nei tanti video che circolavano in rete in quei giorni bui. Inoltre si scoprirà finalmente anche cosa significa ‘cane blu’, la formula ripetuta dai protagonisti della serie ogni volta che devono affrontare un ostacolo, una difficoltà.

DOC 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 FEBBRAIO

Nel primo episodio, dal titolo ‘Fare una scelta‘, gli specialisti del Policlinico Ambrosiano sono alle prese con il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, che riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emergerà il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. Intanto Giulia sta sempre più entrando in confidenza con Damiano, aprendo finalmente con lui una finestra sul passato.

Nel successivo episodio evento, ‘Cane blu’, tutti i segreti vengono a galla, in un omaggio ai medici eroi della pandemia. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo e si andrà all’origine delle crisi di Gabriel.

