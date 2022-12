‘Rumore’, il film documentario di Amnesty su musica e diritti umani

ROMA – ‘Rumore – human vibes‘ è il titolo del film documentario su musica e diritti umani, scritto e diretto dalla regista napoletana Simona Cocozza, e prodotto da Amnesty International Italia, Flicktales, Giallomare Film. Oggi in occasione della Giornata internazionale dei Diritti Umani, viene proiettato un breve estratto in anteprima durante l’evento “La Protesta, la Musica, i Diritti”, organizzato da Amnesty International Italia presso il museo MAXXI di Roma.

L’opera, che avrà la durata di 1 ora, si propone di affrontare la relazione tra musica e diritti umani, in particolare attraverso le canzoni italiane di artisti e cantautori quali Ivano Fossati, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Paola Turci, Daniele Silvestri, Modena City Ramblers, Nada, Negramaro, Roy Paci, Simone Cristicchi, Mannarino, Brunori Sas, Frankie Hi-Nrg mc. A tutti loro, negli ultimi 20 anni, è stato attribuito il Premio Amnesty, il riconoscimento che “Voci per la Libertà”e Amnesty International Italia conferiscono ad un protagonista della musica italiana, che abbia cantato un tema legato ai diritti umani.

La premiére mondiale del documentario avrà luogo al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, a marzo 2023.

La regista Simona Cocozza spiega: “Spesso si sente parlare di ‘violazione di diritti umani’. Ma cosa significa veramente? Sappiamo forse cosa significa essere torturati, vedere la propria casa bombardata, essere costretti a fuggire? È stato questo il punto di partenza per affrontare questo mio nuovo documentario. Per quanto il racconto sia incentrato in parte su preziose immagini di archivio, ho voluto discostarmi da uno stile documentaristico patinato dal tipico montaggio pacato e confortevole perché, ciò cui assistiamo, non lo è. Ho scelto uno stile di montaggio volutamente ruvido, d’impatto, scomodo, proprio come le tematiche affrontate. Davanti a queste immagini si vorrebbero chiudere gli occhi, nell’illusione che certe cose non ci riguardino, che stiano accadendo dall’altra parte del mondo; ma tutto ciò è più vicino di quanto si possa pensare. Con Rumore – Human Vibes ho voluto raccontare quanto la musica, qualcosa di apparente effimero, possa essere molto concreta e, a volte, potente come bombe”.

La produttrice Samantha Cito, aggiunge: “Il film sarà straordinariamente ricco di contenuti inediti, di interviste realizzate ad hoc dall’autrice, e soprattutto di immagini originali dell’archivio di Amnesty che documentano gravissime violazioni di diritti. A tali immagini, a volte estremamente crude, farà da contrappunto la musica, i volti noti degli artisti che da un lato forse rassicurano, e dall’altro spronano lo spettatore a prendere posizione, o quantomeno a interrogarsi. É un progetto cui tutti noi teniamo moltissimo, nel quale abbiamo investito proprio perché crediamo profondamente nella causa e desideriamo, con il nostro lavoro, apportare un contributo che stimoli quantomeno attenzione, riflessione su temi che sono tanto contemporanei quanto, purtroppo, futuri”.

