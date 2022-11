A Padova un medico viene accoltellato da un paziente

VENEZIA – Un paziente in cura allo Iov di Padova (Istituto oncologico veneto), ha accoltellato un medico in servizio.

IL MEDICO ACCOLTELLATO È IN CONDIZIONI STABILI

“Il professionista è stato immediatamente soccorso. Le condizioni sanitarie sono stabili”, rassicura il presidente della Regione Veneto Luca Zaia spiegando di essere stato “da poco informato” e condannando quello che definisce “un gesto di enorme viltà”.

ZAIA: “UN GESTO DI ENORME VILTÀ”

“Seguo personalmente l’evolversi della vicenda, in contatto costante con la direzione dello Iov e dell’Azienda Ospedale Università di Padova”, prosegue Zaia evidenziando che “si tratta di fatti che non possono essere tollerati o liquidati” e che è ora necessario che “il legislatore tratti questi casi con la massima severità e con norme ad hoc”.

GIORDANI: “NESSUNA GIUSTIFICAZIONE”

“Quanto accaduto questa mattina allo Iov mi lascia sconcertato e mi preoccupa, non ci può essere nessuna giustificazione, neppure l’angoscia e la paura di una malattia grave, per un fatto del genere”, afferma il sindaco di Padova Sergio Giordani in una nota in cui augura una “pronta guarigione alla dottoressa accoltellata da un paziente al termine di una visita”.

“SI STA SGRETOLANDO IL RAPPORTO DI FIDUCIA TRA PAZIENTE E MEDICO”

Purtroppo “assistiamo da tempo ad un progressivo sgretolarsi del rapporto di fiducia tra paziente e medico che è sempre stato un caposaldo della medicina”, rileva Giordani. “Troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti ostili nei confronti del personale sanitario visto come un nemico al quale contrapporsi; per fortuna episodi così gravi sono rari, ma è necessario riflettere su questo fenomeno”, conclude.

