Draghi: “No agli sterili scontri ideologici, evitiamo di diventare ‘non-governo'”

ROMA – “Soltanto in una fase di grande dinamismo è possibile attuare le necessarie modificazioni del meccanismo economico senza incontrare costi troppo elevati”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi cita Ugo La Malfa per indicare la direzione di marcia dell’esecutivo. “L’alternativa – dice il premier intervenendo alla Camera nel corso della presentazione del portale dedicato all’economista – è quella che La Malfa chiamò successivamente il ‘non-governo’. Una definizione fulminante, per sottolineare l’incapacità di affrontare i problemi, di dare continuità alla modernizzazione del Paese”.

“Al ‘non-governo’ – osserva Draghi – va contrapposto il coraggio delle riforme economiche e sociali. Un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici, per dare all’Italia una prospettiva di sviluppo, coesione, convergenza”.