VIDEO| Si torna negli Anni 90: Ferrario e Ravenna sono ‘Beavis and Butt-Head’

ROMA – Edoardo Ferrario e Luca Ravenna debuttano su Paramount+, l nuovo servizio di streaming di Paramount lanciato in Italia il 15 settembre. I due amati (e quotatissimi) stand-up comedian sono pronti a far ridere il pubblico prestando la loro voce a Beavis (Ravenna) e Butt-Head (Ferrario) nel film ‘Beavis and Butt-Head – Alla conquista dell’Universo‘, da domani in esclusiva sulla piattaforma. Oltre al nuovo film, l’intera libreria di oltre 200 episodi rimasterizzati di ‘Beavis and Butt-Head’ sarà disponibile sul servizio di streaming insieme a una nuova serie in arrivo quest’anno.

SI TORNA NEGLI ANNI 90 CON UNO SGUARDO AL PRESENTE

Beavis e Butt-Head, duo animato tra i più iconici degli Anni 90, tornano con una storia – accompagnata, come sempre, dalla loro inconfondibile risata – che attraversa tecnicamente due secoli e promette di essere in cima a tutte le future liste dei film di fantascienza più stupidi mai realizzati. La saga inizia quando Beavis e Butt-Head finiscono in un campo spaziale grazie alla ‘condanna creativa’ di un giudice del tribunale minorile nel 1998. Dopo aver rovinato una missione, vengono abbandonati nello spazio e finiscono per attraversare un buco nero e riemergere sulla Terra nel 2022, solo per scoprire un mondo molto diverso e scoprirsi considerati ‘Buttholes of Interest’ dall’NSA, dal governatore del Texas e da una versione altamente intelligente di loro stessi proveniente da un universo parallelo. Inoltre, arrivano quasi sul punto di perdere la verginità, ma poi non succede.

Creati e doppiati in origine dallo scrittore, produttore e regista Mike Judge, i personaggi di Beavis e Butt-Head sono nati nel suo cortometraggio del 1992 ‘Frog Baseball’, trasmesso su MTV ‘Liquid Television’. Dopo che MTV ha commissionato una serie completa sui personaggi, ‘Beavis and Butt-Head’ è andata in onda per sette stagioni dall’8 marzo 1993 al 28 novembre 1997. La serie è stata ripresa nel 2011 con un’ottava stagione in onda su MTV.

