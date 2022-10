Stromboli, rallenta la colata. La lava non raggiunge più il mare

(Foto Ingv)

PALERMO – Continuano i crolli e i flussi di lava dal cratere del vulcano Stromboli, alle Eolie. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che monitora il vulcano 24 ore su 24, registra comunque un rallentamento del fenomeno: i flussi di lava, poco alimentati, non raggiungono più il mare e si fermano a quota 400 metri.

Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato varie fluttuazioni, oscillando principalmente, nei livelli medio-basso e medio-alto. Al momento l’ampiezza del tremore si attesta nel livello medio-basso.

NUOVO CROLLO PARZIALE NELL’AREA CRATERICA

Un nuovo crollo parziale è stato registrato questa mattina nel settore centrale dell’area craterica del vulcano Stromboli. A darne notizia è il Laboratorio di geofisica sperimentale dell’Università di Firenze, che con i suoi esperti monitora la situazione sul vulcano delle Eolie. “Il crollo ha prodotto un aumento del tremore fino a valori molto alti e l’impatto del materiale in mare ha generato un’onda di tsunami al di sotto della soglia di allarme”, si legge sull’avviso.

Il Laboratorio sottolinea che i crolli in queste ore sono “continui” e che sono legati “al fenomeno effusivo”. L’Ingv in mattinata ha comunque segnalato che i flussi di lava provenienti dal vulcano sono meno alimentati e non raggiungono più il mare, come invece era avvenuti ieri. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, invita a non creare allarmismi e ricorda che la situazione a Stromboli viene monitorata costantemente.

SINDACO: “NO ALLARMISMI, SITUAZIONE NORMALE E MONITORATA“

“È una situazione normale, il vulcano fa il suo mestiere. C’è un parossismo alternato, con fasi più o meno acute, e stiamo comunque seguendo l’evolversi della situazione”. Lo afferma il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, al telefono con la Dire, riguardo al flusso di lava che da ieri fuoriesce dal vulcano Stromboli. Gullo formula un appello ai media “affinché non si generi un allarmismo che poi ha ricadute pesanti sulla vita dell’isola“.

Nella giornata di ieri Gullo ha emesso un avviso con alcune raccomandazioni per gli abitanti di Stromboli in caso di eruzione del vulcano: “Delle semplici norme comportamentali sono state trasformate da alcuni media in una ordinanza urgente – spiega Gullo -. Il risultato è che oggi le maestre non sono giunte a scuola. Faccio un appello alla stampa, attenetevi scrupolosamente alle notizie che vengono date ufficialmente”.

