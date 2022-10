Eruzione in corso a Stromboli, il flusso lavico raggiunge il mare

Foto Ingv

PALERMO – Eruzione con colata lavica sullo Stromboli, nelle Eolie. Il flusso piroclastico, come spiegano gli esperti dell’Osservarorio etneo dell’Ingv, ha raggiunto rapidamente il mare. Al momento la colata lavica è “ben alimentata” e arriva alla costa.”L’attività esplosiva- recita una nota dell’Ingv- non ha mostrato significative variazioni”. Dal punto di vista sismico “si è osservato un incremento dell’ampiezza del tremore vulcanico che ha raggiunto livelli alti in corrispondenza del flusso piroclastico”.

Al momento l’ampiezza del tremore “si attesta su livelli medio-alti”. Il dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana sta seguendo l’evolversi della situazione insieme con il dipartimento nazionale, con l’Ingv e il Laboratorio geofisico sperimentale dell’Università di Firenze.

