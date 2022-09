Stasera in prima visione tv ‘Croce e delizia’, con Gassmann e Bentivoglio gay e innamorati

ROMA – Stasera in prima serata e prima visione tv su Canale 5 andrà in onda la commedia ‘Croce e delizia’, diretta da Simone Godano. Il film racconta la storia di due uomini profondamente diversi, entrambi padri (e nonni) di famiglia che si incontrano per caso e per caso si innamorano. Da una parte c’è il verace Carlo Petagnana (Alessandro Gassmann), pescatore e uomo di buon cuore, padre affettuoso che soffre ancora per la perdita della moglie prematuramente scomparsa. Dall’altra l’altolocato, narcisista e openmind Tony Castelvecchio (Fabrizio Bentivoglio), genitore assente con tanti scheletri nell’armadio. I due decidono di sposarsi e devono comunicare la decisione alle loro famiglie. Per farlo decidono di riunire tutti i parenti per una inaspettata vacanza. Nel cast troviamo anche Filippo Scicchitano e Jasmine Trinca che per la prima volta in un ruolo comico.

LEGGI LA RECENSIONE DI ‘CROCE E DELIZIA’ QUI

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it