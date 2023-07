Vimi Fasteners chiamata a fornire organi di fissaggi per i big dell’automotive

NOVELLARA (REGGIO EMILIA) – Vimi Fasteners chiamata dai grandi nomi dell’automotive per la fornitura di organi di fissaggio in leghe leggere. L’azienda di Novellara, definita anche la boutique del fissaggio, sempre più competitiva sul mercato. Sono oltre duemila le referenze produttive di Vimi Fasteners, azienda impegnata nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace, con sede a Novellara (Re), quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan.

Michele Bencivenni, direttore tecnico e responsabile dell’R&D di Vimi, conferma il notevole impegno dell’azienda nelle attività di ricerca e sviluppo negli ultimi anni: “L’azienda ha investito oltre 5 milioni di euro- spiega l’ingegner Bencivenni- in progetti innovativi su leghe ad alta resistenza e leghe leggere.

Abbiamo realizzato una serie di nuovi componenti ad alte prestazioni per il settore delle supercar e del motosport che posizionano l’azienda ai vertici dei migliori produttori di sistemi di fissaggio per l’automotive di lusso”.

“Il mercato è sempre più competitivo- continua Bencivenni- come tale, le specifiche richieste dai clienti sono sempre più esigenti. L’impiego delle leghe leggere, come il titanio, è ormai sempre più richiesto nelle applicazioni altamente performanti dove la leggerezza è diventata una caratteristica indispensabile.

Grazie alle attività di R&D stiamo completando la qualifica per colonnette ruota in titanio per una nota supercar ed abbiamo acquisito un importante primo ordine per viti biella per un iconico brand motociclistico italiano”.

Vimi Fasteners ha chiuso il primo trimestre 2023 con ricavi consolidati di 14,44 milioni di euro (+13,7% rispetto al 31 marzo 2022), con il 33% delle vendite nel settore automotive, e con un portafoglio ordini pari a 32,84 milioni di euro (vs 30,24 milioni del primo trimestre del 2022). Ha recentemente completato il processo di acquisizione di Filostamp, azienda attiva da più di 40 anni nel settore della produzione di sistemi di fissaggio a specifica cliente per il settore industriale e automotive.