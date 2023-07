A Roma torna la ‘Festa de Noantri’, a Trastevere dal 22 al 31 luglio

ROMA – La tradizionale processione per le vie del rione della statua della Madonna del Carmine. Gli spettacoli in piazza Santa Maria in Trastevere, come quello dedicato a Trilussa, e ancora comici e concerti dei cantautori romani. E poi mostre fotografiche al Giardino del Cedro, stornelli e la 17esima edizione della ‘Corsa de Noantri’. Sono solo alcuni degli eventi che si terranno durante la Festa de Noantri 2023 che si terrà dal 22 al 31 luglio e il cui programma completo è stato svelato stamattina in una conferenza stampa tenutasi nella sede della Fondazione Museo Alberto Sordi, alla presenza dell’assessore alla Cultura del I Municipio, Giulia Silvia Ghia, del presidente dell’associazione culturale ‘Il posto delle fragole’, Gabriele Manili, del fondatore dell’associazione ‘Lando Fiorini per la romanità’, Francesco Fiorini e di molti degli artisti che saranno impegnati nella manifestazione.

GHIA (MUNICIPIO I): “È L’INIZIO DEL RITORNO DELLA VERA FESTA”

“Come Municipio, visti i pochissimi fondi a disposizione, abbiamo fatto la scelta di fare rete tra pubblico e privato. Il I Municipio ha messo fondi in tutte le quattro feste rionali più importanti per farle rinascere dopo la pausa forzata per il Covid“, ha spiegato Ghia. Per quanto riguarda la Festa de Noantri, “l’anno scorso ci siamo imposti di ricominciare, anche se con un’edizione più contenuta solo a Santa Maria in Trastevere, quest’anno invece abbiamo l’intenzione di fare rete su e con il territorio, con le sponsorizzazioni della John Cabot University, ma anche l’Associazione genitori della scuola Regina Margherita, e poi Acea con il contributo come sponsor tecnico grazie a cui non pagheremo l’energia elettrica, oltre ovviamente alla Fondazione Museo Alberto Sordi“. Con il bando di quest’anno, ha sottolineato l’assessore, “abbiamo raccolto le idee per le feste rionali e poi abbiamo riunito le associazioni per approfondire le proposte, dalla corsa alla mostra fotografica, fino agli spettacoli e ai concerti. Il grosso del lavoro da parte del Municipio è stato quello di coordinare una programmazione che ha visto, finalmente, l’inizio del ritorno della vera Festa de Noantri“.

GLI ORGANIZZATORI: “PER L’ANNO PROSSIMO OBIETTIVO BANCARELLE A PIAZZA MASTAI”

Per Manili dar vita alla Festa “è stata una corsa a ostacoli. Noi l’avevamo già organizzata nel 2015, 2016 e 2017, quest’anno l’assessore ha deciso di metterci insieme a un tavolo di coprogettazione unendo le due associazioni in un percorso iniziato a marzo per tirare fuori il miglior programma possibile. Quest’anno parliamo linguaggi diversi, dal cabaret alle conferenze-spettacolo, fino alla musica”. Inoltre, ha spiegato il presidente de ‘Il posto delle fragole’, “si tratta di un bando biennale, per cui stiamo progettando e l’anno prossimo contiamo di aprire anche una terza piazza. Questa Festa sarà il coronamento di un percorso progettuale che ha voluto coinvolgere l’intero territorio”.

Fiorini ha spiegato anche la scelta della location per la conferenza stampa di presentazione: “Siamo qui perché insieme a Municipio e associazioni abbiamo deciso di dedicare la Festa de Noantri di quest’anno ad Alberto Sordi per il ventennale della sua scomparsa, lui che era nato a Trastevere. Per noi questa è la festa più importante e sentita, oltre che la più lunga. La nostra associazione l’aveva già organizzata lo scorso anno, quest’anno ci siamo messi insieme per fare una festa davvero di tutti”. Ma le due associazioni sono già al lavoro anche per la prossima edizione: “Ancora non sono potute tornare le bancarelle, che per noi da bambini erano il simbolo della Festa de Noantri, ma l’anno prossimo vogliamo prendere altre sponsorizzazioni importanti e aprire una terza piazza, piazza Mastai, che è la piu indicata per posizionarle anche se non è facile. Insomma, uniamo le forze per portare una proposta più forte e unitaria ai romani senza essere frastagliati, e questo è solo l’inizio per cercare di far tornare presto la Festa a come era prima: la strada intrapresa è quella giusta”.

COS’È LA FESTA DE NOANTRI

La Festa de Noantri è la tradizionale manifestazione del rione Trastevere che si tiene in concomitanza delle celebrazioni della Madonna del Carmine, anche detta Madonna Fiumarola, evento molto sentito dai romani e dai trasteverini in modo particolare. Quest’anno in occasione dei festeggiamenti, il Municipio Roma I Centro, in collaborazione con l’associazione ‘Il posto delle fragole’ e la JF Eventi e Comunicazione, ha ritenuto di dedicare la festa al personaggio più rappresentativo della romanità, Alberto Sordi, cogliendo l’occasione del ventennale della morte.

Il programma della festa sarà ricco di celebrazioni ed eventi, grazie all’impegno delle associazioni che si sono prodigate anche quest’anno per fare in modo che i trasteverini, ma anche tutti i romani che vorranno partecipare, possano unirsi per la celebrazione di una festa dallo spirito religioso ma che coinvolge tutto il tessuto sociale e culturale del territorio. L’intera manifestazione è organizzata con il patrocinio e il contributo del Municipio Roma I Centro, grazie anche alla sponsorship di Fondazione Museo Alberto Sordi, Acea, John Cabot University, Associazione genitori Scuola Regina. L’Arciconfraternita del Carmelo si occuperà di tutte le celebrazioni religiose che si terranno dal 13 al 31 luglio e degli spettacoli serali a piazza San Giovanni de Matha; l’Associazione culturale del Belli in Trastevere, in collaborazione Asi Roma, della Corsa de Noantri, ormai appuntamento fisso per i romani. Per quanto riguarda gli eventi artistici e culturali, l’organizzazione sarà curata dall’associazione culturale ‘Il posto delle fragole’ e dalla ‘JF Eventi e Comunicazione’, con l’organizzazione di spettacoli serali a piazza Santa Maria in Trastevere.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EDIZIONE 2023

Ecco il programma completo della Festa de Noantri 2023:

SABATO 22 LUGLIO

16.30 – S. Messa pontificale in S. Crisogono in onore della Madonna del Carmine presieduta da S.E.R. mons. Baldassare Reina, Vicegerente della Diocesi di Roma con delega per i seminari e le vocazioni.

17.00 – Omaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri alla Madonna del Carmine.

18.00 – Inizio Processione per le vie di Trastevere accompagnati dalla banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine della processione omaggio alla Sacra Statua da parte della fanfara dei Bersaglieri. Ingresso nella Basilica di S. Crisogono.

DOMENICA 23 LUGLIO

9.00 – Largo San Giovanni de Matha, partenza della 17esima edizione della ‘Corsa de Noantri’ (ore 7.30 appuntamento per iscrizione, per info www.corsadenoantri.it).

18.30 – Giardino del Cedro (vicolo del Cedro 1) inaugurazione mostra fotografica ‘Noantri’, a cura di Emanuele Artenio.

20.00 – Largo San Giovanni de Matha, rientro della Sacra Statua nella chiesa di S.Agata e spettacolo musicale de ‘Gli Stornell’attori’, con Ezio Baiocco, Antonella Roma e Alessandro Di Stazio.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, presentazione programma della Festa de Noantri, concerto con ‘La Banda di Beba’, cabaret con Marco Capretti e I Sequestrattori. Presenta Francesco Fiorini.

LUNEDÌ 24 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata

18.30 – S. Messa presieduta dai parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

20.00 – Largo San Giovanni de Matha, spettacolo musicale ‘Adesso si… canta’ di Lavinia Fiorani, ‘Le voci emergenti di Roma’.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, concerto ‘Roma al centro del mondo’ di The Roma & Ensemble Ethnique con Alberto Laurenti e Nadia Natali.

MARTEDÌ 25 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata.

18.30 – S. Messa presieduta dai parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, teatro e improvvisazione a cura dell’Associazione Il Posto delle Fragole. Una serata all’insegna del teatro e dell’improvvisazione teatrale dedicata a Roma.

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata.

18.30 – S.Messa presieduta dai parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

18.30 – Giardino del Cedro (vicolo del Cedro 1), presentazione del libro ‘Nojantri’ a cura dell’autore, Fabio Andrea.

20.00 – Largo San Giovanni de Matha, spettacolo musicale de Gli Stornell’attori con Ezio Baiocco, Antonella Roma e Alessandro Di Stazio.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, monologo teatrale ‘Metti la mamma in quarantena’ di e con Shara Guandalini.

GIOVEDÌ 27 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata.

18.30 – S. Messa presieduta dai parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

21.00 – Serata di adorazione ed Evangelizzazione Comunità Vittoria di Dio Mariana carismatica nel Santuario della Madonna del Carmine in Trastevere.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, ‘Trilussa, il poeta di Roma’, conferenza spettacolo con Gabriele Manili e Valeria Danesi.

VENERDÌ 28 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata.

18.30 – S. Messa presieduta dai Parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

20.00 – Largo San Giovanni de Matha, spettacolo di musica romana

‘RomAntica’ con Lavinia Fiorani.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, spettacolo ‘Roma in scena’ con Gabriele Manili, Shara Guandalini, Massimo Ceccovecchi e Micol Pavoncello.

SABATO 29 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

16.30 – S. Messa Pontificale nella Basilica di S. Crisogono in ingua corsa con la partecipazione delle Confraternite Corse delle Diocesi di Ajaccio e di Bastia.

17.30 – Recita S. Rosario Chiesa S. Agata.

18.30 – S. Messa presieduta dai Parroci di Trastevere Chiesa S. Agata.

20.00 – Largo San Giovanni de Matha, spettacolo musicale con i NovaRoma.

21.30 – Piazza Santa Maria in Trastevere, concerto del G.R.A (Grandi Romani Autori) con Marco Battilocchi, Damiano Rozzi, Federico Labbiento, Amedeo Rizzacasa e Roberto Battilocchi.

DOMENICA 30 LUGLIO

9.30 – S. Messa Chiesa S. Agata.

18.30 – Imbarcadero del Circolo Canottieri Lazio, vestizione Sacra Statua con abito donato dalla maison Borbone Luigi Maria.

19.30 – Inizio Processione ‘Madonna Fiumarola’, presieduta da S.E.R. mons. Vittorio Francesco Viola Arcivescovo, segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. La Sacra statua, a bordo di un natante dei Carabinieri, procede lungo il Tevere direzione Trastevere.

20.30 – Arrivo previsto all’imbarcadero di Ponte Garibaldi. Onori alla Sacra Statua, interviene la banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale e inizio della Processione terrestre. A largo San Giovanni de Matha tributo alla Vergine con fuochi d’artificio offerti dalla Ditta Di Marco Giuseppe. Processione fino alla Basilica di S. Maria in Trastevere, benedizione e saluti finale.

LUNEDÌ 31 LUGLIO

6.30 – S. Messa nella basilica di S. Maria in Trastevere.

7.30 – Inizio processione mattutina per le vie di Trastevere.

9.00 – S. Messa di ringraziamento nella chiesa di S. Agata.