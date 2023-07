Milinkovic-Savic se ne va in Arabia con l’Al-Hilal: ecco quanto guadagnerà

ROMA – È ormai ai dettagli l’accordo per il trasferimento di Sergej Milinkovic-Savic all’Al-Hilal. Come riporta il giornalista inglese Ben Jacobs, infatti, il centrocampista ha informato il club saudita di aver accettato l’offerta: 15 milioni di euro l’anno, contratto superiore ai tre anni, mentre alla Lazio andranno 40 milioni di euro. Secondo Jacobs le due parti starebbero lavorando sui dettagli legati ai bonus.

ABODI: ARABIA? DIFFICILE COMPETERE CON UN CAMPIONATO DI STATO

Se la dovessi mettere esclusivamente sul piano del confronto economico, chiaramente, rischiamo di perdere la partita. Ognuno va dove ritiene più opportuno. Ci sono tanti calciatori che hanno scelto di prendere meno soldi ma di rimanere nel posto dove stavano meglio. Una prima differenza la fa la qualità della competizione e delle infrastrutture e il clima che si respira che, certamente, non può essere riprodotto in chiave sintetica in Arabia Saudita, dove il campionato non è aperto, ma è un campionato di Stato dove le finanze arrivano dallo Stato”, ha dichiarato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a 24 Mattino su Radio 24.

“Oggettivamente mi sembra una delle rappresentazioni di un mondo che ha bisogno di democratizzarsi e aprirsi alle logiche, diciamo, più liberali. Mi auguro che il calcio, così come i grandi avvenimenti, aiuti a velocizzare il processo di democratizzazione. Anche perché il calcio, indubbiamente, illumina e dove c’è maggiore illuminazione di comunicazione si è portati necessariamente a limitare aspetti che non fanno parte di una democrazia compiuta. Su questo non c’è dubbio. Dopodiché è difficile competere soltanto sul piano dei numeri. Sono curioso di vedere che stati d’animo proveranno i calciatori, magari anche affermati, che conoscono il piacere di avere uno stadio pieno e di avere comunque la passione popolare in un ambito dove, oggettivamente, i soldi ci sono ma questi elementi sono riprodotti in modo artificiale”, ha concluso Abodi.