ROMA – Una notte brava che gli è costata cara. La scorsa settimana è stato arrestato Hasbulla Magomedov, uno dei volti più popolari di TikTok. L’influencer, affetto da nanismo ipofisario, ha raggiunto la popolarità grazie ad alcune clip che lo ritraggono in situazioni esilaranti, spesso accompagnato da star dello showbiz. Hasbulla è stato arrestato in Daghestan, una repubblica della Federazione Russa, per aver violato il codice della strada.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan – an incident that led to their arrest



L’ARRESTO DI HASBULLA

“Abbiamo esagerato, non lo faremo più. Ci dispiace davvero, stavamo scherzando”. Con queste parole Hasbulla si è scusato pubblicamente dopo l’arresto. Secondo quanto riportato dai media esteri, la star di TikTok stava festeggiando il matrimonio di un amico, quando lui e altri invitati hanno iniziato a fare pericolose evoluzioni con le loro auto in strada, bloccando il traffico e provocando un incidente, fortunatamente senza vittime.

CHE COS’È IL NANISMO IPOFISARIO

Hasbulla è diventato popolare su TikTok anche per la sua caratteristica fisica, che lo fa sembrare un eterno bambino. La sua condizione si chiama nanismo ipofisario, ed è una forma di nanismo causata da una carenza dell’ormone della crescita (somatotropina/GH). Questo deficit può essere congenito (il bambino è nato con l’anomalia) o svilupparsi più tardi nella vita. Le cause possono essere ricondotte a fattori genetici, traumi, infezioni, tumori o radioterapia. Il sintomo principale del nanismo ipofisario è una crescita inferiore alla media (generalmente non si superano i 120 cm), anche se le proporzioni del corpo sono normali. Chi è affetto da questa condizione spesso ha un aspetto fanciullesco, una corporatura paffuta e una fronte prominente.

