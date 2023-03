Il migliore amico di Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi mi preoccupa”

ROMA – A due settimane dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a pieno ritmo lavorativo. Ripresi tutti i suoi programmi, la conduttrice, però, lascia in pensiero chi le sta vicino, come conferma l’avvocato Giorgio Assumma, migliore amico del giornalista e conduttore.

“Mi preoccupa– ha detto in un’intervista a Nuovo- dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”. L’unico momento di commozione Maria lo ha lasciato sfuggire alla fine della cerimonia funebre.

MARIA DE FILIPPI CON IL FIGLIO GABRIELE COSTANZO

“Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro- spiega ancora Assumma- ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente“.

Al funerale di Costanzo, il pubblico stesso- in migliaia i presenti in piazza del Popolo – ha incoraggiato Maria con cori e applausi. La conduttrice è stata presa alla sprovvista dalla morte del marito sposato nel 1995. Costanzo, infatti, è deceduto a seguito di complicazioni post operatorie. Il giornalista ha subito un intervento al colon, andato bene. Inaspettato, quindi, il risvolto finale.

GLI ULTIMI ISTANTI DI VITA DI COSTANZO

Nessuno avrebbe immaginato, neanche Assumma che si è precipitato al capezzale del giornalista avuta la notizia del peggioramento. E l’avvocato ha raccontato quegli ultimi istanti: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me‘”.

Maria, come è stato riferito da alcune persone a lei vicine, “è ancora molto provata”. Durante le ultime due puntate di Amici e C’è posta per te, andata in onda sabato e domenica scorse, la De Filippi ha ringraziato i fan per la vicinanza: “Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.