Mar10 Day 2023, svelato l’ultimo trailer del film di Super Mario Bros

ROMA -Torna anche quest’anno il Mario Day (scritto anche Mar10 Day) giornata mondiale che, ogni 10 marzo, celebra l’intero franchise dedicato a Super Mario. Per l’occasione Nintendo e Illumination hanno svelato l’ultimo trailer di Super Mario Bros., il film d’animazione dedicato all’idraulico più famoso del mondo nei cinema dal 5 aprile.

‘MARIO DAY’

L’idea di dedicare una giornata a Super Mario è nata dai fan del franchise, che hanno scelto il 10 marzo per i festeggiamenti a causa della somiglianza della data ‘MAR 10’ con il nome MARIO. Divenuta popolare nel corso degli anni, anche Nintendo ha abbracciato la festa e, dal 2016, propone eventi a tema. Quest’anno, ad esempio, è disponibile per un periodo di tempo limitato una versione del Nintendo Switch in stile Super Mario.

SUPER MARIO BROS – IL FILM

Il film proporrà una trama in linea con quella dei videogiochi. L’idraulico Mario, insieme a suo fratello Luigi, affronterà un viaggio ricco di avventure per salvare la Principessa Peach dalle grinfie dello spietato Bowser.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, da una sceneggiatura di Matthew Fogel, nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Nella versione italiana il cast delle voci è composto da Claudio Santamaria (Mario), Emiliano Coltorti (Luigi), Nanni Baldini (Toad), Fabrizio Vidale (Bowser).

Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo ed è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo.