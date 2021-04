Asta record per Super Mario, copia venduta a 660mila dollari

FUKUOKA – Una copia sigillata del popolare videogioco Super Mario Bros. prodotto dalla giapponese Nintendo Co., acquistata nel 1986 e rimasta nascosta in un cassetto fino ad oggi, è stata battuta all’asta per 660.000 dollari dalla casa d’aste statunitense Heritage Auctions. Si tratta, come comunicato dallo stesso venditore, del prezzo più alto mai pagato per un videogioco, che supera il record detenuto proprio da un’altra copia del noto videogioco venduta lo scorso novembre per 156.000 dollari