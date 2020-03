VIDEO | Follia supermercati, l’appello: “Non correte a fare la spesa, non ha senso e violate il decreto”

ROMA – Non è prevista la chiusura di negozi di generi alimentari e non c’è nessun rischio che l’approvvigionamento non sia garantito. Ragion per cui: non ha nessun senso correre in queste ore al supermercato per fare scorta. Anzi, così non si fa altro che agevolare la diffusione dei contagi, visto che si creano pericolosi assembramenti.

Eccola, la nota della Presidenza del Consiglio che arriva a mezzanotte a chiarire alcuni dettagli del decreto adottato d’urgenza (che rende tutta l’Italia zona protetta ed entra in vigore da domattina) e soprattutto a tentare di scongiurare la ‘corsa’ folle ai supermercati, che si è già purtroppo verificata e si sta verificando in queste tre ore trascorse dall’annuncio del premier. Roma, Napoli, Benevento. E altre città. Le immagini rimbalzano sui social.