‘Titanic’ compie 25 anni e torna al cinema

ROMA – ‘Titanic‘ di James Cameron torna al cinema in occasione del 25esimo anniversario. Per l’importante compleanno sarà possibile vedere il film di James Cameron in 3D e in versione rimasterizzata. Con un cast guidato dai vincitori del premio Oscar Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, la pellicola è un’epica storia d’amore ricca di azione ambientata nello sfortunato viaggio inaugurale dell’”inaffondabile” Titanic, all’epoca il più grande oggetto in movimento mai costruito.

‘Titanic’ ha vinto un record di 11 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, miglior colonna sonora originale, miglior canzone originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali. Alla sua prima uscita, nel 1997, il film è diventato il campione d’incassi mondiale numero uno di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior incasso a livello mondiale.

