VIDEO | Jack di Titanic poteva salvarsi? La risposta di DiCaprio

ROMA – Titanic torna in tv e come al solito è boom di ascolti. Oltre un milione di spettatori ieri sera si sono ritrovati davanti allo schermo, per vivere di nuovo le emozioni della romantica storia d’amore tra i due protagonisti e il loro tentativo di sopravvivere al naufragio dell’inaffondabile nave. Dopo oltre 20 anni dall’uscita nelle sale del capolavoro di James Cameron (record di 11 Oscar, ancora imbattuto, ex equo con Ben Hur), la domanda che tutti si fanno resta la stessa: ma Jack (Leonardo DiCaprio) poteva salvarsi? La porta sulla quale si sdraia Rose (Kate Winslet) e che la preserva dall’ipotermia sembrerebbe per molti abbastanza capiente per ospitare entrambi, tanto che l’argomento ieri è stato oggetto di numerosi tweet.

eppure su quella porta in due ci stavano… #Titanic — Baldassare Gennaro (@baldo87) November 20, 2022

Stasera è la volta buona. Rose farà salire Jack su quella cavolo di porta. #Titanic — (spunta blu)  (@geerpetz) November 20, 2022

dato che siamo in tema vi lascio questo video che si commenta da solo #Titanic pic.twitter.com/ifPnS6gPJZ — francio✨ (@httpbenzoash) November 20, 2022

DI CAPRIO E LA PORTA DI TITANIC

Qualche anno fa la fatidica domanda è stata posta al diretto interessato da Josh Horowitz di Mtv. L’occasione è stata la presentazione del film ‘C’era una volta a Hollywood’. Leonardo DiCaprio imbarazzato ha risposto ‘no comment’, sorridendo e lasciando intendere che ‘sì, lo spazio c’era’. A rispondere in maniera più esplicita sono stati i colleghi Margot Robbie e Brad Pitt. “Stringendoti ci si entrava dai”, ha punzecchiato quest’ultimo. “Hai almeno fatto notare che sarebbe servita una porta più piccola?”, ha incalzato Robbie, mentre DiCaprio, sguardo a terra, continuava a ripetere ‘No comment’ scuotendo la testa, con un sorriso sornione sul volto.

