Tg Cultura, edizione del 9 dicembre 2021

È MORTA A ROMA LA GRANDE REGISTA LINA WERTMÜLLER

È morta a 93 anni Lina Wertmüller. La grande regista, sceneggiatrice e scrittrice era nata a Roma il 14 agosto del 1928. A dare la notizia, un amico di famiglia sui social. Wertmüller è stata la prima donna nella storia a essere candidata all’Oscar come miglior regista per il film Pasqualino Settebellezze, nel 1977. Nel 2020 ha ricevuto il premio Oscar onorario.

MUSEI E SITI D’ARTE GRATUITI PER LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO

Sabato 11 dicembre è la Giornata del Contemporaneo, il grande evento annuale promosso da Amaci-Associazione musei di arte contemporanea italiani e dedicato all’arte del nostro tempo. Per la diciassettesima edizione, i 24 Musei Amaci e realtà come fondazioni, istituzioni pubbliche e private e gallerie aprono gratuitamente al pubblico. Con proposte dal vivo e online, l’iniziativa avrà come fil rouge il tema del performativo in riferimento all’urgenza di ripensare nuove dinamiche di interazione con il pubblico attraverso la condivisione dello spazio.

TORNA IL PREMIO LETTERARIO ‘SALVA LA TUA LINGUA LOCALE’

Dopo un anno di stop, è tornato in presenza il premio letterario ‘Salva la tua lingua locale’, organizzato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e da Ali Lazio con il Centro Internazionale ‘Eugenio Montale’ ed Eip ‘Scuola Strumento di Pace’. Nel corso di una cerimonia in Campidoglio, a Roma, sono stati premiati i vincitori dell’edizione 2021 e anche del 2020, rimandata a causa della pandemia. “Il nostro premio ormai è diventato un’istituzione, si tratta del più importante e autorevole riconoscimento nazionale sui dialetti”, ha spiegato il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina. Le lingue locali rappresentano un patrimonio che va “riscoperto, salvaguardato e valorizzato” ha sottolineato Patrizia Nicolini, vicepresidente Ali Lazio.

‘IN YOUR FACE’, A ROMA LA PRIMA MOSTRA PERSONALE DI HARRY GREB

A Roma arriva ‘In your face’, la prima mostra personale di Harry Greb. Fino al 15 gennaio alla Exclusive Urban Art Gallery lo street artist espone le sue immagini simbolo, tra cui i ritratti del Papa, di Anna Magnani, Josè Mourinho, Ennio Morricone e George Floyd. In tutto 30 opere originali eseguite a mano su background diversi, come tela, alluminio e legno, che raccontano alcuni degli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana più recente, secondo il punto di vista originale, diretto e irriverente dell’artista.

IL MACBETH DI VERDI INAUGURA LA STAGIONE DELLA SCALA DI MILANO

Il Macbeth di Giuseppe Verdi, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e la regia di Davide Livermore, ha inaugurato la stagione della Scala di Milano. Dodici minuti di applausi per lo spettacolo andato in scena dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, anche se dal pubblico è arrivato qualche segno di disapprovazione per la regia. Ovazione anche per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato alla Scala con la figlia Laura.