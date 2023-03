Gesù, l’Europa e il barcone di migranti: la nuova opera di Harry Greb sul naufragio di Crotone

ROMA – Nuova opera dello street artist Harry Greb sull’Arco della Chiesa nuova a Roma, in una traversa di via del Governo vecchio, zona piazza Navona. Il murale rappresenta una barca carica di migranti tra le braccia di Gesù vestito con la bandiera dell’Unione europea, con riferimento alla tragedia del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, sulle coste di Crotone, tra sabato e domenica scorsi. Sull’imbarcazione la scritta ‘Why not?’, ovvero ‘Perché no?’.

LEGGI ANCHE: Saviano: “A Crotone tragedia inevitabile? Dal Governo menzogne, le Ong sono state bloccate”

“Dovremmo accogliere, condividere, aiutare chi ha più bisogno – spiega Harry Greb – non girarsi dall’altra parte e oltretutto fare leggi che ostacolano chi salva vite in mare. Dietro tutto ciò c’è disperazione, sopravvivenza, diritto alla vita. Se non si capisce questo rischiamo di affondare tutti. Perché l’Europa non si occupa seriamente del fenomeno migratorio? Perché no?”, conclude lo street artist.

LEGGI ANCHE: Naufragio Crotone, Galiano attacca Piantedosi: “Ai miei studenti dirò cosa avete fatto. E ora sospendetemi pure”