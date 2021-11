Peggiorano le condizioni meteo in Sicilia, allerta arancione su gran parte dell’Isola

PALERMO – Condizioni meteo in peggioramento per quanto riguarda la Sicilia, già da diverse ore sotto la pioggia. La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteorologico e idrogeologico per oggi e domani 10 novembre. Permane in tutta la Sicilia una situazione di allerta elevata, con condizioni meteo avverse soprattutto nella giornata di domani: l’allerta per gran parte dell’isola è di livello arancione. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, “con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati”.



Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’Isola, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche. La Protezione civile regionale, inoltre, in caso di temporali, avverte: “Prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, anche in prossimità dei corsi d’acqua”.

PIOGGIA INCESSANTE E ALLAGAMENTI A CANICATTÌ

Pioggia incessante e allagamenti a Canicattì, città in provincia di Agrigento messa a dura prova dal maltempo che in queste ore sta interessando la Sicilia.

Alberi spezzati e cartelloni stradali divelti, mentre acqua e fango hanno invaso alcune strade: diverse le squadre al lavoro per liberare il passaggio.

Il sindaco, Vincenzo Corbo, invita i cittadini a “evitare di uscire da casa se non per motivi strettamente improrogabili”.