Al Mav di Fénis al via gli appuntamenti autunnali

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 9 ott. – Sarà un luogo di incontro e riflessione, ma anche un palcoscenico dove musica e teatro si intrecciano. Dopo il successo estivo, il Museo dell’artigianato valdostano di tradizione di Fénis è pronto a ripartire con un’autunno ricco di appuntamenti. Si parte sabato 8 ottobre, alle 17, con lo spettacolo musicale “Gernika” con protagoniste l’attrice Alay Arcelus Macazaga e la musicista valdostana Selene Framarin, per la regia Matteo Destro. Uno spettacolo tra musica e teatro in maschera che racconta l’orrore della guerra e la grandiosità dell’arte. Un viaggio nella memoria, da quella della protagonista, intima e personale, a quella storica, collettiva, dalla Spagna e all’Europa tutta. Sabato 15 ottobre, alle 17, il museo ospiterà una conferenza dedicata al rapporto tra materia e territorio con Corrado Letey, esperto forestale, e Mauro Cortellazzo, archeologo e geologo.

Un’occasione per parlare della materia prima, punto di partenza della lavorazione artigianale, e del delicato legame con il territorio. Si prosegue sabato 22 ottobre, sempre alle 17, con “Cose molto umane”, dei dialoghi antropologici su etica e estetica con Valentina Porcellana dell’università della Valle d’Aosta e Viviana Luz Toro Matuk dell’università Uniludes di Lugano e Università della Valle d’Aosta. Un incontro in cui dialogare sui versanti umani della produzione artigianale, della conservazione dei patrimoni locali e delle implicazioni etiche ed estetiche del fare. Gli appuntamenti autunnali si chiuderanno in musica, sabato 29 ottobre, alle 17, con L’Orage Trio che delizierà il pubblico uno spettacolo musicale itinerante all’interno del museo. Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0165 1835120.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it