In Vda verso una legge che coordini misure a sostegno delle ‘terre alte’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 9 ott. – Negli ultimi mesi è stata chiamata a esprimersi su diversi fronti, tra i quali l’approvazione, da parte del governo, del disegno di legge delega di riordino delle misure a sostegno dello sviluppo delle zone montane, il cui iter parlamentare è stato interrotto a causa della fine anticipata della legislatura. Si è riunita nella sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, ad Aosta, la commissione Affari istituzionali e generali e Politiche della montagna, istituita in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, coordinata e presieduta dall’assessore agli Affari europei della Regione Valle d’Aosta, Luciano Caveri. La commissione è la sede ufficiale per la definizione delle linee istituzionali interregionali comuni.

L’incontro è stato un momento di riflessione in presenza che testimonia l’attenzione sempre viva del sistema delle Regioni nel suo complesso nei confronti della montagna ed è stato fortemente voluto dall’assessore Caveri per continuare il lavoro svolto finora e procedere nello sviluppo di strategie di lungo periodo, anche in un’ottica di inserimento forte del ruolo delle Regioni nel nuovo quadro parlamentare appena delineatosi.

“La risposta delle Regioni all’invito della Valle d’Aosta- sottolinea l’assessore Caveri- è stata più che positiva e il dibattito scaturitosi è la dimostrazione dell’interesse forte di tutti di lavorare per preservare e valorizzare i territori montani, che sempre di più, stanno subendo i gravi effetti dello spopolamento, della mancanza di servizi e dei cambiamenti climatici”.

