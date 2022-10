La Valle d’Aosta sarà la ‘Regione europea dello sport 2023’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 9 ott. – L’iter è andato a buon fine: la Valle d’Aosta sarà regione europea dello sport 2023. “La conferma ufficiale ci è arrivata nelle scorse settimane”, dice l’assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz, durante la conferenza stampa di presentazione della 42esima edizione del Gran premio di Goriziana di Saint-Vincent.

Unica candidata, la Valle d’Aosta raccoglierà il testimone dal Piemonte, prima regione italiana a ottenere il titolo per il 2022. L’iniziativa è promossa dall’Aces Europe che ha riconosciuto la regione alpina come “un esempio di sport per tutti e un veicolo di salute, integrazione, educazione e rispetto”. Dopo la Valle d’Aosta, altre due regioni italiane hanno già inviato la propria candidatura per i prossimi anni: il Veneto per il 2024 e la Liguria per il 2025.

