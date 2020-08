È morta Valeria Capezzuto, volto noto della Tgr Campania

NAPOLI – È morta nella notte Valeria Capezzuto, 63enne giornalista della redazione del TG Campania. Da tempo malata, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni. “Con dolore esprimo il profondo cordoglio ai familiari di Valeria Capezzuto, per la sua prematura scomparsa. Giornalista brava, professionale, sensibile e amante della nostra Napoli. Ai familiari, ai suoi amici cari e ai giornalisti della Rai di Napoli rivolgo un forte abbraccio”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. I funerali si svolgeranno domani alle 11 alla chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini.