Bandi alle imprese, ecco le opportunità offerte da Camera di commercio e Regione Marche

PESARO – ‘A misura di territorio’ è l’iniziativa organizzata oggi dalla Camera di commercio Marche nella sede pesarese per illustrare una serie di bandi rivolti alle piccole-medie imprese marchigiane, finanziati dallo stesso ente camerale e dalla Regione, in scadenza tra luglio e settembre. Sono quattro in particolare le misure illustrate nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente ed il vicepresidente della Cciaa regionale, rispettivamente Gino Sabatini e Salvatore Giordano, insieme all’assessore regionale allo Sviluppo economico Mirco Carloni e al segretario generale dell’ente camerale Fabrizio Schiavoni.

SABATINI: RAFFORZARE LA STRATEGIA PROMOZIONALE

“Misure legate dal filo rosso del supporto sul fronte del digitale che è premessa per tutti gli altri interventi- spiega Sabatini-. A tal riguardo in questo gioca un ruolo significativo la dimensione regionale della Camera di commercio che ci permette di intercettare grandi eventi e opportunità di promozione e crescita: tra questi l’Internet Governance Forum che si svolgerà ad Ancona in ottobre grazie al lavoro condotto con l’onorevole Fratinati. Occorre rafforzare la strategia promozionale dei borghi e del turismo in genere, temi che stiamo sviluppando di concerto con il governatore Acquaroli e con il ministro Garavaglia”.

I BANDI

Il bando ‘borghi’ per cui sono stati stanziati 700mila euro prevede contributi fino a 8mila euro per chi apre o trasferisce attività commerciali nei Comuni delle aree interne, il bando ‘Fiere’ per sostenere l’internazionalizzazione ed abbattere le spese sostenute dalle imprese per partecipare alle fiere (la dotazione finanziaria per ciascun semestre è di 800mila euro) e il bando ‘voucher digitali’ che è stato finanziato con 860mila euro e che prevede contributi fino a 5mila euro per sostenere l’acquisto di assessment, consulenza, progettazione e formazione nonché per l’acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) finalizzati all’implementazione di una o più delle tecnologie digitali previste. Scadrà il 30 luglio infine il bando Its per il supporto alla formazione tecnica e di qualità.

CARLONI: BISOGNA ESSERE ACCANTO ALLE IMPRESE

“Serve un’azione istituzionale e politica coesa per fare fronte a un momento ancora complesso– spiega il vicepresidente della Cciaa Marche, Salvatore Giordano-. A tre anni di distanza il progetto della Camera unica sta effettivamente portando i suoi effetti in termini di forza e beneficio a favore delle imprese. Un incremento di dimensioni di scala imprescindibile per affrontare una sfida globale”. Il vicepresidente della Regione Carloni ha poi ricordato “l’importanza della filiera istituzionale nella gestione di uno scenario socioeconomico irto di incertezze in cui bisogna essere accanto a imprese e territori con la presenza e con misure e strumenti concreti”. Il ‘tour’ della Camera di commercio per illustrare i bandi alle imprese proseguirà il 14 giugno ad Ancona e poi a Fermo, Ascoli e Macerata in date ancora da stabilire.

