Caro-voli, Schifani attacca Ita: “Perdite recuperate sul sangue dei siciliani”

PALERMO – Una ‘carezza’ a Ryanair (“ha abbassato i prezzi, se mi vuole incontrare mi scriva una lettera ufficiale e io la incontro”) ma toni ancora duri contro Ita: “Ha registrato perdite per 700 milioni di euro che forse ha ritenuto di potere recuperare in parte sul sangue dei siciliani”. Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, continua la sua lotta contro il caro-voli. “Nessuna guerra dei cieli – precisa il governatore nel corso della conferenza stampa convocata per lanciare la nuova rotta Palermo-Roma Fiumicino di Aeroitalia – ma sono pronto a fare la mia guerra a tutela dei siciliani qualora dovessero essere calpestati i loro diritti”.

SCHIFANI: “DISPONIBILE A INCONTRARE RYANAIR”

Sullo sfondo il caro-voli sulle rotte da e per la Sicilia, che Schifani sta provando a contrastare chiamando nel gioco dei trasporti aerei Aeroitalia e presentando due esposti all’Antitrust contro quello che definisce “un cartello” formato da Ryanair e Ita, le altre due compagnie che operano nei collegamenti con Roma e Milano. “Ribadisco la mia disponibilità a incontrare Ryanair, perché ho toccato con mano come abbia ridotto i prezzi – le parole di Schifani – ma i ricorsi all’Antitrust restano in piedi. A me sta a cuore l’interesse dei siciliani, l’economia della Sicilia e il suo essere meta di visite turistiche, possibilità messa a repentaglio a causa del caro voli. La tutela è forte e laddove ho percepito un pericolo, mi sono subito adoperato senza fare sconti a nessuno e con estrema chiarezza, fermezza e disponibilità”.

IL NUOVO VOLO PALERMO-ROMA

Il nuovo collegamento aereo Palermo-Roma Fiumicino di Aeroitalia sarà attivo dall’1 giugno, tre volte al giorno e tutti i giorni. I voli saranno effettuati con aeromobili Boeing 737-800 da 189 posti. Questi gli orari di partenza dal capoluogo siciliano: 7, 11:30 e 18:40. Da Roma, invece, i voli seguiranno questa tabella oraria: 9:20, 13:40 e 21:05.