Rai e Sanremo, a rischio il posto di direttore artistico di Amadeus?

ROMA – Dopo l’addio di Carlo Fuortes alla Rai, qualche equilibrio potrebbe saltare. A partire da quello raggiunto in questi anni da Amadeus con il Festival di Sanremo.

Secondo le indiscrezioni rivelate da La Repubblica, l’azienda di viale Mazzini potrebbe chiedere al 60enne di rinunciare al ruolo di direttore artistico della kermesse nel 2024, ma non a quello di conduttore. Il motivo risiede nelle critiche fatte dalla destra quest’anno dalla manifestazione in merito ad alcune performance, quella di Rosa Chemical e Fedez e quella di Blanco tra tutte.

L’ipotesi è, quindi, di un Amadeus “dimezzato” e l’arrivo di un altro personaggio a vestire il ruolo. Pare, però, tutto inverosimile visti i risultati arrivati con la gestione del presentatore di Ravenna. E anche Fiorello ha scherzato sulla questione a “Viva Rai2!” dicendo: “Tranquilli, tanto Amadeus ce lo teniamo noi a Teleminkia, che ci farebbe comodo”.

FABIO FAZIO VERSO L’ADDIO?

In queste ore, si parla anche di un possibile addio di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio alla Rai. Il programma, che ha recentemente compiuto 20 anni, potrebbe passare sul Nove. Per ogni conferma o smentita toccherà aspettare l’ufficialità dei palinsesti Rai per la stagione 2023/2024.