Pino Insegno ad Ancona per l’evento di Meloni, sui social è polemica: “Pronto per la nomina in Rai”

ROMA – Pino Insegno ad Ancona conduce l’evento a sostegno del candidato di centrodestra a sindaco Daniele Silvetti, e sui social scoppia la polemica. Ieri la premier Giorgia Meloni, insieme al vicepremier Antonio Tajani, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il senatore dell’Udc Antonio De Poli, è salita sul palco di piazza Roma per sostenere Silvetti. E a introdurre i leader di centrodestra è stato proprio l’attore comico ex ‘Premiata Ditta’, tra baciamano alla presidente del Consiglio e incitazioni al pubblico a intonare in coro ‘Salvini, Salvini’ per invitare il capo del Carroccio alla parola.

Pino Insegno, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. pic.twitter.com/gtqAO5hxbR — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 8, 2023

GLI ATTACCHI A PINO INSEGNO SUI SOCIAL

L’evento ha luogo nel giorno dell’addio di Carlo Fuortes alla Rai, che apre ufficialmente il totonomi per le nomine di viale Mazzini e in molti sui social sono certi che ci sia un posto vacante già prenotato per Insegno.

“Pino Insegno in Rai e tutti quelli che hanno osteggiato Meloni a casa. E’ il sale della vita, c’è chi scende, e c’è chi sale”, scrive un utente su twitter seguito da tanti altri che immaginano per il conduttore un futuro, prossimo, sulla tv nazionale grazie alla sua vicinanza, ormai nota, al governo di Meloni. Non è la prima volta infatti che Insegno presenzia a un evento pubblico del centrodestra. Lo scorso settembre l’attore era sul palco del comizio di chiusura di campagna elettorale a piazza del Popolo, e negli ultimi mesi è stato intercettato più volte dai giornalisti nei pressi di Palazzo Chigi.

Tra poco pino insegno sostituirà Marzullo a sottovoce, il colonnello Guido Guidi al Meteo, la mucca Lola al mezzogiorno degli italiani e soprattutto duetterà con Diaco nella fiction sulle gemelle Kessler

Orrore… — EuroEdo SongContest 🇪🇺 (@rienneva_plus) May 9, 2023

Non dimentichiamoci che Pino Insegno è già stato a Palazzo Chigi in marzo ‘per parlare di formazione’ https://t.co/QVQVTkgc2u pic.twitter.com/yDsYgnbYWk — Chiara Zanini (@ChiaraZn) May 9, 2023