I Sum 41 si sciolgono dopo 27 anni, ma prima publicheranno un ultimo album

ROMA – Dopo 27 anni di onorata carriera i Sum 41 si sciolgono. È la stessa band canadese ad annunciare la separazione dai propri profili social. Un addio improvviso che rimane senza motivazione, non è stato rivelato nulla sulla decisione.

“Il fatto di essere stati attivi come band dal 1996 ad oggi- scrivono- ci ha regalato alcuni dei migliori momenti della nostra vita. Saremo sempre grati ai nostri fan, sia vecchi che nuovi, che ci hanno supportato nel corso degli anni. È difficile esprimere l’affetto e il rispetto che abbiamo per tutti voi e volevamo che voi riceveste questa notizia direttamente da noi“.

SARÀ PUBBLICATO UN ULTIMO ALBUM

Il gruppo continuerà ad esibirsi nei concerti già in programma e porterà a termine tutti i prossimi impegni: “Terremo i concerti già in programma per questa estate e pubblicheremo l’ultimo album ‘Heaven :x: Hell‘, a cui farà seguito un ultimo tour mondiale. Presto renderemo noti i dettagli.

Per ora contiamo di vedervi tutti in tour e siamo entusiasti di quello che il futuro riserverà ad ognuno di noi. Grazie per questi 27 anni di Sum 41“.

I LIVE IN ITALIA

Tra i concerti in programma anche due date in Italia. Il gruppo si esibirà l’1 giugno a Bellaria Igea Marina, Rimini, nell’ambito dello Slam Dunk Festival e il 10 giugno al Palazzo del Turismo di Jesolo.