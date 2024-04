Scuola, ribaltone sulla norma anti Ramadan della Lega: bocciata in Lombardia

Lo scrutinio segreto non premia la Lega, che aveva chiesto di regolamentare le deroghe scolastiche dopo il caso della scuola di Pioltello, chiusa per la fine del Ramadan

MILANO – Con 34 no e 33 sì al fotofinish e a scrutinio segreto la Lega subisce un pesante ribaltone in Regione Lombardia. A non passare è stata la simbolica mozione anti Ramadan presentata- dopo la chiusura decisa a Pioltello per la festa della fine del digiuno sacro dei musulmani- per chiedere alla giunta di attivarsi affinché la normativa statale regolamentasse prioritariamente il tema delle deroghe scolastiche, anche per “evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell’attività didattica e discriminazioni rispetto a tutte le confessioni religiose”.



La votazione segreta ha invece prodotto un inatteso ribaltone: su 67 votanti e 68 consiglieri presenti (uno non ha partecipato alla votazione) 34 a 33 appunto. C’era in platea anche l’europarlamentare Silvia Sardone che, interpellata a caldo dopo l’esito del voto ha detto: “Quello di Pioltello è un pericoloso precedente, e ci sarà l’islamizzazione del paese”. Contro l’iniziativa della Lega la giornata si era aperta con il presidio della Flc Cgil davanti a Palazzo Pirelli.