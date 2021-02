FOTO| Grillo riunisce i vertici del gruppo M5s prima dell’incontro con Draghi

ROMA – Beppe Grillo è alla Camera dove a breve la delegazione M5s incontrerà il premier incaricato Mario Draghi. Come mostrano le foto recapitate in esclusiva all’Agenzia Dire, Girllo è al quinto piano del Palazzo dei Gruppi dove si stanno riunendo i vertici del M5s. Con lui si intravede di spalle Vito Crimi.

GRILLO SALUTA ZINGARETTI, POSSIBILE INCONTRO CON BERLUSCONI?

Anche Beppe Grillo con Silvio Berlusconi alla Camera, dove sono in corso le consultazioni per la formazione del governo Draghi. Grillo, a capo della delegazione M5s, ha incrociato nei corridoi Zingaretti e la delegazione del Pd con i quali ha scambiato un breve saluto. Non e’ escluso che Grillo incroci anche Silvio Berlusconi. Sarebbe nei termini cari al comico genovese un faccia a faccia tra lo ‘psiconano’ e ‘l’elevato’.