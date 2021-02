Sanremo, Amadeus presenta il Festival: “Grande show di rinascita”

ROMA – Rinascita e consapevolezza, ma senza dimenticare il grande show per non lasciare soli gli italiani e regalare gioia a tutto il pubblico in questo momento difficile che stiamo vivendo. Queste sono le premesse della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo, per la seconda volta ‘orchestrato’ da Amadeus. “L’obiettivo di quest’anno è rendere la ‘macchina sanremese’ unica nel suo genere, ma speriamo che sia solo una parentesi perché vorremmo che il prossimo anno torni alla sua assoluta normalità”, ha detto il direttore artistico in occasione della conferenza stampa che si è svolta a Roma nella sede Rai di viale Mazzini e non come da tradizione nel Casinò di Sanremo. Ad accompagnare il direttore e conduttore della kermesse in questa edizione, che passerà alla storia, ci sarà nuovamente Fiorello. “Io e Fiore pur sapendo che viviamo una situazione difficile dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo sanitario anti-Covid e le necessità dello show- ha continuato Amadeus- e abbiamo il dovere di dare al pubblico cinque serate di serenità in questo Festival che sarà una piccola rinascita e un grande show. È un Sanremo difficile ma noi abbiamo il dovere di sorridere e di non fermare la musica”.

GLI OSPITI DI SANREMO 2021

Confermati, in veste di ospiti fissi, l’artista Achille Lauro e l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. “Lauro, da grande performer, ci regalerà cinque quadri, e non le classiche esibizioni, che racconteranno tante cose. Ibra, invece, è un grandissimo campione, e lo dico da interista. Lui è un personaggio del calcio strepitoso che in questo momento sta facendo le fortune del Milan, è una personalità da scoprire”, ha detto Amadeus. In conferenza sono intervenuti, attraverso un video, i due ospiti fissi. “Ho raggiunto tanti record nella mia carriera, mi manca Sanremo. Fiorello e Amadeus preparatevi per un altro record”, ha detto Ibra. Stesso entusiasmo condiviso anche da Lauro: “Sanremo stesso mi ha permesso di esprimere la mia arte dal 300 per cento e di portare in scena un ideale più che uno spettacolo. Porterò qualcosa di mai visto prima. Sarà un viaggio attraverso cinque quadri in cui tornerò con la mia follia”. In questo Sanremo 71 la volontà sarà quella di prediligere gli ‘special guest‘ canori nostrani. Confermati i Negramaro, Alessandra Amoroso e Ornella Vanoni. L’interprete di ‘Rossetto e cioccolato’ salirà sul palco durante la serata finale. “Io vorrei averla anche come co-conduttrice”, ha detto Amadeus. Tra i desideri di “Ama” c’è anche quello di avere all’Ariston Loredana Bertè. Inoltre, Sanremo 71 potrebbe vantare anche la presenza di Roberto Benigni e Celentano. Il direttore artistico è ancora in attesa di risposta da parte dei due grandi artisti.

(Ph Twitter Festival di Sanremo)