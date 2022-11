Sotto sequestro il cantiere dello Stadio Euganeo di Padova

VENEZIA – Il cantiere dello Stadio Euganeo di Padova è sotto sequestro perché la gara con cui sono stati assegnati i lavori di rifacimento della curva sud e di costruzione di due palazzetti dello sport, per un valore di cinque milioni, non sarebbe regolare.

LA GARA DA 5 MILIONI DI EURO SAREBBE STATA TURBATA CON DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Padova ed eseguite dal nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza l’amministratore della società appaltatrice, che ha sede in provincia di Viterbo, avrebbe turbato la gara dichiarando una capacità imprenditoriale non veritiera, e soprattutto proponendo di eseguire i lavori nella metà del tempo previsto. Dopodiché avrebbe subappaltato una parte di lavori superiore a quella prevista dalla legge. Il tutto sarebbe avvenuto con l’aiuto di due funzionari pubblici del Comune, ovvero il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori, che avrebbero lasciato correre le lacune procedurali e non avrebbero chiesto la risoluzione del contratto una volta appurate le irregolarità.

COINVOLTI DUE FUNZIONARI COMUNALI, ACCUSATI DI AVER LASCIATO CORRERE LE IRREGOLARITÀ

Per i due funzionari comunali è ora prevista la sospensione dell’esercizio pubblico ufficio per cinque mesi, mentre per il titolare dell’impresa aggiudicatrice dell’appalto è previsto il divieto di contrattare con le Pubbliche amministrazioni per cinque mesi, oltre all’iscrizione al registro degli indagati per il reato di turbata libertà degli incanti. Per il legale rappresentante dell’impresa a cui sono state subappaltate le opere, peraltro sprovvista dell’attestazione di qualificazione necessaria per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è infine disposto il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione per tre mesi.

LEGGI ANCHE: Presidente della provincia di Benevento indagato per turbativa d’asta

Dl semplificazioni, saltano il massimo ribasso e il subappalto libero

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it