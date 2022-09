Donzelli (Fdi): “Meloni a Firenze per strappare la città alla sinistra”

FIRENZE – “Stasera abbiamo un evento a Firenze con la leader del partito Giorgia Meloni. Negli occhi di tutti Firenze rimane ancora come l’ultima roccaforte della sinistra, ma non è più così. Il centrodestra già governa in molti capoluoghi come Pistoia, Siena, Pisa, Lucca, anche Firenze è vincibile, l’evento di stasera dimostrerà la qualità e la forza di FdI e del centrodestra in Toscana”. Così Giovanni Donzelli, candidato alla Camera come capolista di Fratelli d’Italia in Toscana, intervistato dall’agenzia DIRE.

“Previste oltre duemila persone a cena e ancora di più a porte aperte per l’intervento della leader Meloni. L’evento era previsto a piazza Santa Croce, ma il meteo prevede pioggia e per non rischiare saremo al Mandela Forum”, aggiunge.

“Mi piacerebbe fare uno sgambetto alla sinistra a Firenze, visto che dicono sempre: ‘Tranne a Firenze e Bologna negli altri collegi possono competere’… quindi danno per scontato che vinceranno”, confida Donzelli.

“Democrazia a rischio se vincesse la destra? Direi che il rischio lo si è vissuto di più in questi anni in cui le forze che si erano presentate agli elettori come alternative hanno governato senza una verifica popolare insieme con decretazioni d’urgenza, senza quasi mai un dibattito parlamentare. L’unica a fare una opposizione formale è stata FdI, altrimenti non avremmo avuto affatto la democrazia in Italia. L’allarme democratico va quindi rivolto ad altri, non a noi” sottolinea Donzelli.

Quanto alle sanzioni alla Russia, FdI ribadisce il no al ‘ricatto’ ma chiede anche un intervento attivo dell’Europa: “L’Italia rimanga con la schiena dritta, ne va del nostro futuro e non dobbiamo cedere al ricatto. Si tratta di difendere banalmente gli interessi nazionali, se la guerra dovesse essere vinta da Cina e Russia ci sarebbe più povertà per le nostre aziende. Le conseguenze di un braccio di ferro non possiamo però pagarle solo noi. Ci vuole un fondo di perequazione, come quello post-Brexit per le Nazioni più colpite dalla fuoriuscita della Gran Bretagna”, conclude il candidato FdI.

