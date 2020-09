Tg Lazio, edizione del 8 settembre 2020

COLLEFERRO, FRATELLI BIANCHI: NON ABBIAMO TOCCATO WILLY

“Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa”. Così i fratelli Marco e Gabriele Bianchi hanno risposto durante l’interrogatorio di convalida nel carcere di Rebibbia, in relazione alla morte del 21enne Willy Monteiro, ucciso a Colleferro durante un pestaggio nella notte tra sabato e domenica. “Siamo arrivati lí perché chiamati da alcuni amici, ma non abbiamo preso parte alla rissa” hanno spiegato. In carcere sono finiti anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti accusati, al momento, di omicidio preterintenzionale in concorso. Escluso dagli investigatori, al momento, il movente razziale. Intanto il comune di Paliano, dove risiedeva il giovane, ha organizzato per domani, una fiaccolata L’appuntamento è alle 21 in piazza XVII Martiri, davanti la sede del Municipio.

8 SETTEMBRE, MATTARELLA DEPONE CORONA A PORTA SAN PAOLO

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto stamani una corona di fiori a Porta San Paolo, nel 77esimo anniversario della difesa di Roma dai tedeschi nella Seconda guerra mondiale, dopo la firma dell’armistizio con gli alleati. Presenti, tra gli altri, anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il capo dello Stato si è quindi spostato nel vicino Parco della Resistenza, dove ha deposto una corona di fiori davanti alla stele intitolata “agli 87.000 militari italiani caduti nella guerra di liberazione”.

DAL 14 AL 21 INTERNAZIONALI TENNIS A ROMA, MA SENZA PUBBLICO

Si svolgerà dal 14 al 21 settembre la 77esima edizione degli Internazionali d’Italia di tennis, al Foro Italico di Roma. Il torneo, che festeggia i 90 anni dalla sua nascita, si disputerà senza la presenza di pubblico in seguito allo specifico veto del Comitato Tecnico Scientifico, recepito in toto dalla Regione Lazio. “La mancata presenza di pubblico è un’idiozia- ha tuonato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nel corso della presentazione al quale ha partecipato anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora- Il danno è enorme alla nostra federazione, ai giocatori, e per l’economia delle aziende e di chi costituisce l’indotto” ha aggiunto Binaghi. Nell’entry list maschile sono presenti 19 dei primi 20 giocatori della classifica mondiale, unica assenza quella di Roger Federer. Nel torneo femminile sono iscritte nove top ten e 40 delle prime 43 giocatrici.

ROTTURA CROCIATO PER ZANIOLO, DOMANI L’OPERAZIONE E SEI MESI STOP

Ancora un brutto infortunio per Nicolo’ Zaniolo. Il giocatore della Roma, costretto a uscire ieri al 40esimo di Olanda-Italia, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, non quello operato nel mese di gennaio. Zaniolo domani sarà operato a Villa Stuart. Almeno sei mesi per il recupero. “Ringrazio tutti quanti, sia tifosi della Roma che no per il supporto. Tornero’ presto” ha scritto il giocatore sul profilo Instagram. Auguri di pronta guarigione sono arrivati da tutte le squadre di calcio della serie A e dal mondo politico.