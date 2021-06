Grandi scrittori per il ritorno di ‘Libri Come’ all’Auditorium di Roma

ROMA – Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per il ritorno di ‘Libri Come‘, la festa del libro e della lettura curata da Marino Sinibaldi, Rosa Polacco e Michele De Mieri. Da venerdì 11 a domenica 13 giugno – nella formula ibrida di un programma che vede molti incontri in presenza e alcuni con gli autori collegati in diretta dal loro Paese – saranno presentati gli attesi romanzi di Javier Cercas, Emmanuel Carrère, Colum McCann, Elvira Lindo, l’autobiografia di Erica Jong, quella sulla condizione migrante di Suketu Mehta, ma anche le poesie di Manuel Vilas.

A LIBRI COME ALBERTO ANGELA, ZEROCALCARE, DIEGO BIANCHI E TANTI ALTRI

Nessuno ormai dubita della centralità della scienza nelle nostre vite e ‘Libri Come’ ha chiesto alla scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo di presentare il suo saggio Armati di scienza, al fisico Carlo Rovelli e agli autori e conduttori di Radio3 Scienza di spiegare “Come si racconta la scienza”. Ai filosofi Donatella Di Cesare e Roberto Esposito il compito di spiegarci come la crisi pandemica ha accelerato la centralità della biopolitica, trasformato le democrazie e le nostre vite. A Roma, al suo passato e al suo futuro, sono dedicati gli incontri con Alberto Angela e il dialogo tra Francesco Rutelli e Andrea Carandini.

Il ruolo dell’informazione in questo anno e mezzo di pandemia sarà al centro dell’incontro con Diego Bianchi, Andrea Salerno e Francesca Schianchi. Torna Zerocalcare, protagonista dell’incontro ‘Come si raccontano le storie’. Come sempre a ‘Libri Come’ ci saranno le conversazioni a due voci sulla scrittura e sulle storie che la letteratura racconta: Nicola Lagioia e Antonella Lattanzi, Edoardo Albinati e Walter Siti, Michele Serra e Francesco Piccolo, Emanuele Coccia e Melania Mazzucco, Silvia Avallone e Camilla Boniardi, Amedeo Quondam e Laura Minervini.

LO STATO DI SALUTE DELLA LETTURA E DELL’EDITORIA

Venerdì 11 giugno, alle 18, lo stato di salute della lettura e dell’editoria è al centro dell’incontro che inaugura la rassegna.

Protagonisti il ministro della Cultura Dario Franceschini, gli editori Sandro Ferri (C/o), Isabella Ferretti (66thand2nd), Giuseppe Laterza e con Angelo Piero Cappello (Centro per il libro e la lettura), Ilaria Milana (libraia) e Marina Pugliano (sindacato traduttori).

Nelle formule del reading, tra racconto letterario e musicale, completano il programma gli incontri con Antonio Manzini (Come Rocco Schiavone), Giuliano Sangiorgi (Il tempo di un lento), Ernesto Assante e Gino Castaldo (Come Lucio Dalla) e Sergio Cammariere. In cartellone anche due spettacoli: il Dante cantato dell’Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna e Viaggio in Italia di Gigi De Rienzo, un’incursione nel patrimonio musicale italiano animata dallo stesso spirito dei viaggiatori stranieri che visitavano i luoghi d’arte del nostro Paese all’epoca del Grand Tour.

Ad arricchire il programma la mostra ‘Tunnel’ del fotografo Lorenzo Pesce, allestita nel porticato esterno dell’Auditorium.

Una riflessione sul periodo della pandemia visto dagli occhi degli adolescenti. Venti scatti per raccontare il vissuto, i desideri, i sogni di una generazione che ha affrontato una situazione senza precedenti nel periodo cruciale della propria formazione.



Questa edizione di ‘Libri Come’ fa parte di un progetto di festival condiviso che vedrà svolgersi nelle prossime settimane l’edizione di Portici di Carta a Torino e quella di Lungomare di Libri a Bari. “Ripartiamo con una nuova stagione dopo un periodo complesso che ci ha tenuti lontani- ha detto l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma Daniele Pittèri– Siamo felici di riportare all’Auditorium gli scrittori, i lettori, i Libri in una attesa manifestazione dal vivo. Con Libri Come, ma anche con i concerti estivi nella cavea e il progetto Biodivercity nell’area pedonale, restituiamo alla città il Parco della Musica che torna ad essere uno spazio fisico di incontro e di scambio”. Da segnalare, infine, gli appuntamenti dedicati al mondo delle piante realizzati in collaborazione con Il Festival del verde e del paesaggio. Quattro incontri “green” nell’area pedonale del Parco della Musica dove è allestita fino al 28 settembre Biodivercity, un’installazione di 1.000 mq che coniuga arte, natura e architettura